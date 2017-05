Am Montag oder Dienstag wurde in der Jahnstraße in Bredenbeck in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter hebelten hierzu die Hauseingangstür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Eine Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Zeugenhinweise nimmt das PK Ronnenberg unter Tel. 05109 / 517115 entgegen.

(ms / red)