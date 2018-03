In der vergangenen Nacht wurde in ein Einfamilienhaus im Suerser Weg, Wennigser Mark, eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter hebelten ein Fenster an der Gebäuderückseite auf und verschafften sich so Zugang in das Gebäude. Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Wennigsen unter 05103 2278 oder das Polizeikommissariat Ronnenberg unter 05109 517115 entgegen.

(red)