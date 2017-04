Einbruch in Lebensmittelmarkt: 150 Kisten gestohlen

Am vergangenen Wochenende erbeuteten bisher unbekannte Täter auf dem Außengelände eines Lebensmittel-Discounters in der Degerser Straße ortseinwärts rund 150 Kunststoffkisten. Bei den Kisten handelte es sich um Transportkisten in drei verschiedenen Größen, die im Pfandsystem vertrieben werden. Die Behälter im Wert von rund 750 Euro müssen mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert worden sein. Die Kisten standen auf dem Außengelände. Zuvor hatten die Unbekannten eine Zugangsgittertür gewaltsam aufgehebelt.

Die Tatzeit kann aufgrund der Geschäftsöffnungszeiten zwischen Samstag, 21 Uhr, und Montagmorgen eingegrenzt werden.

Sachdienliche Hinweise nehmen das Polizeikommissariat Ronnenberg unter Tel. 05109 / 517 115 oder die Polizeistation Wennigsen unter Tel. 05103 / 2278 entgegen.