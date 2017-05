Einbruch in Mc Donald’s-Filiale an B217

In der vergangenen Nacht kam es zu einem Einbruch in das „Mc Donald’s“-Restaurant in Holtensen an der B217. nachdem die letzten Mitarbeiter das Restaurant gegen 01:25 Uhr verlassen hatten.

Vermutlich zwei unbekannte Täter hebelten gegen 1.25 Uhr, als die letzten Mitarbeiter das Gebäude verließen, gewaltsam das Schiebefenster des Kassenhäuschens auf, gelangten so in das Objekt und entwendeten mehrere technische Kleingeräte. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Wennigsen unter Tel. 05103 / 2278 oder das Polizeikommissariat Ronnenberg unter Tel. 05109 / 517115 entgegen.