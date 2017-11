Einbrüche in Bredenbeck und Holtensen – Diebe stehlen Schmuck

In Bredenbeck kam es im Laufe des gestrigen Tages zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter hebelten zwischen 7 und 18.30 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Lavesstraße auf. Sie sollen mehrere Räume durchsucht und Schmuck gestohlen haben. Die Schadenshöhe ist nach Angaben der Polizei noch nicht bekannt.

Bereits am Dienstag, 7. November, kam es in Holtensen ebenfalls zu einem Einbruch. In der Bergstraße brachen Unbekannte zwischen 9 und 20.30 Uhr den Panzer eines Rollkastens am Fenster eines Einfamilienhauses auf. Im Anschluss hebelten sie das Fenster auf und gelangten so in das Innere des Hauses. Die räume wurden durchsucht, Gegenstände wurden nach jetzigem Stand jedoch nicht entwendet.

Zeugenhinweise nimmt das PK Ronnenberg unter der Telefonnummer 05109 517115 oder die PST Wennigsen unter 05103 2278 entgegen.

(red)