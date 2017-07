Elan unterstützt TSV Wennigsen – Der Ball auf dem neuen Kunstrasen rollt

Der TSV Wennigsen ist begeistert: Der neue Kunstrasenplatz am Bröhnweg ist fast fertiggestellt und die ersten Mannschaften haben bereits darauf trainiert. Rund 300.000 Euro kostet der neue Platz. Unterstützt wurde der Wennigser Verein von Bürgern, Mitgliedern und örtlichen Unternehmen. Einen Scheck in Höhe von 2.000 Euro überreichte Christian Giesecke, Geschäftsführer des Elan-Fitness-Studios, am Freitag, 7. Juli, an Fußball-Spartenleiter Stefan Völkening und Spielausschuss-Leiter Daniel Steinmüller.

Die Spende war mit einer Aktion verbunden: Alle Mitglieder des TSV durften für zwei Wochen kostenlos im Elan trainieren und pro Training spendierte das Studio 10 Euro. „Insgesamt 164 Besuche sind zusammen gekommen und wir vom Elan haben auf 2.000 Euro aufgestockt“, so Giesecke.

Rund 70.000 Euro gibt der Landessportbund für die Neugestaltung der Platzes hinzu. Rund 15.000 Euro kamen insgesamt durch Spenden von Unternehmen und Bürgern hinzu. Stefan Völkening dankt auch der Garde Jäger die im Rahmen des Freischießens circa 500 Euro gespendet haben.

Der neue Kunstrasenplatz ersetzt den alten Hartplatz und entlastet den Rasenplatz am Wald. Zudem soll der Kunstrasen im Winter auch an andere Vereine vermietet werden. Der Platz wurde in sechs Wochen gebaut und ist seit Mitte Juni bespielbar. Und der Kunstrasen überzeugt: „Es spielt sich sehr gut auf dem neuen Platz“, sagt Völkening. Am 7. Oktober plant der TSV die offizielle Eröffnung mit einem Promi-Fußballspiel. Der Gegner könnte beispielsweise ein Radiosender sein. Der Erlös soll dann jeweils zur Hälfte dem TSV und einem wohltätigem Zweck zu Gute kommen.

(lbr)