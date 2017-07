Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung bei einem 25-jährigen Mann in Empelde wurde gestern Morgen eine nicht geringe Menge vermutlichen Betäubungsmittels gefunden.

Bereits am Donnerstag wurde in der Feststelle in Empelde eine verdächtige Briefsendung mit vermutlichen Betäubungsmitteln festgestellt. Der vermeintliche Absender, ein 47-jähriger Mann, konnte ermittelt werden.

Die Ermittlungen zu beiden Fällen dauern an.