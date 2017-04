Erfolgreiche Juleica-Schulung für 19 Jugendliche

In der vergangenen Woche haben 19 Jugendliche im Alter von 14 bis 22 Jahren die Juleica-Schulung der Jugendpflege besucht. Acht Stunden täglich wurde an fünf Tagen im Jugendhaus Wennigsen ausführlich zu Themen Sozialisation, Entwicklungspsychologie, Kommunikation, Leitungsstilen und Maßnahmenplanung gearbeitet. Auch die Flüchtlingssituation in Deutschland, Gender Mainstreaming, Recht sowie Öffentlichkeitsarbeit standen auf dem Programm. Unter der Leitung von Jugendpfleger Christoph Knoke sorgten auch die Ehrenamtlichen Paul Stegemann und Paul Hesse sowie vonseiten der Jugendpflege Mounir Abou Zaki, Marc Mischke und Arne Schirmer dafür, dass die Themen abwechslungsreich und engagiert vermittelt wurden.

Nach Ende des Kurses stehen für die meisten Teilnehmer nun noch ein Kurzpraktikum und eine Schulung in Erster Hilfe an. Danach möchten einige der neuen Jugendleiterinnen und Jugendleiter bei Veranstaltungen im Sommerferienprogramm, wie beispielsweise „Ferien ohne Koffer“ im Wasserpark oder dem kunterbunten Sommerspaß in Bredenbeck mitwirken.

(ms / red)