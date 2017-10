Die Reihe „Filmklassiker im Heimatmuseum“ wird in diesem Jahr mit dem Film „Das Haus in Montevideo“ fortgesetzt. Die Filmkomödie mit Curt Goetz und Velerie von Martens läuft am Freitag, 20. Oktober, um 19 Uhr im Heimatmuseum. Einlasskarten gibt es für 2 Euro im Reisebüro Cruising in Wennigsen.

(red)