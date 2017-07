Exkursion in die Auenlandschaft Hohenrode mit dem NABU Wennigsen

Der NABU Wennigsen lädt seine Mitglieder zu einer Exkursion in die Auenlandschaft Hohenrode bei Rinteln ein. Diese einzigartige Naturlandschaft in der Weserschleife entstand aus einem ehemaligen Kiesabbaugebiet. Die 115 Hektar große Fläche wurde vom NABU Rinteln erworben und nach naturschutzfachlichen Kriterien renaturiert. Heute hat sich aufgrund der besonderen Landschaft eine große Artenvielfalt entwickelt. So haben der Seeadler und weitere seltene Tiere hier eine Heimat gefunden, wie beispielsweise Flussseeschwalbe, Beutelmeise und Fischotter.

Die Teilnehmer treffen sich am Samstag, 22. Juli, um 9 Uhr am Dicken Stein (Amtsgericht Wennigsen), dann geht es in Fahrgemeinschaften nach Rinteln. Dort wird die Gruppe bei einer zweistündigen Führung durch den NABU Rinteln das Naturschutzgebiet kennen lernen. Die Exkursion schließen wir mit einem gemeinsamen Mittagessen in einem ortsnahmen Restaurant ab.

Anmeldungen an info@nabu-wennigsen.de oder unter der Telefonnummer 05103-1335.

(red)