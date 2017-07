Ferienpassaktionen in Wennigsen: In der kommenden Woche noch einige Plätze frei

Bei den Ferienpassaktionen in der nächsten Woche „Handball“, „Mit der Trommel um die Welt“, „Besuch bei Radio Leinehertz“, „Bunte Wanddeko-selbstgemacht“, „Malen auf Leinwand“, „Ersthelfer von morgen“ und „Besuch der Kindermühle“ sind noch Plätze frei.

Am Samstag, 22. Juli, lädt die HSG Wennigsen von 11 bis 13 Uhr zum kostenlosen Handball-Schnuppertraining ein.

Kommenden Montag und Dienstag, jeweils von 10 bis 13 Uhr, bietet die Calenberger Musikschule einen Trommelworkshop für Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren an. Die Kosten hierfür betragen 10 Euro.

Ebenfalls am Dienstag, 25. Juli, können Jungen und Mädchen ab 8 Jahren kostenlos an einem Besuch bei Radio Leinehertz teilnehmen. Start der Aktion ist um 9.15 Uhr am Bahnhof Wennigsen.

Außerdem können Kinder ab acht Jahren am Dienstag von 14 bis 16 Uhr in der Jugendpflege in Wennigsen, bunte Bilder mit Papier und Farbe auf Keilrahmen gestalten. Die Kosten hierfür liegen bei 4,50 Euro.

Am Mittwoch, 26. Juli, findet ab 10 Uhr die Aktion „Malen auf Leinwand“ für Kinder ab 11 Jahren in der Jugendpflege Wennigsen statt. Die Kosten hierfür liegen bei 6 Euro.

Am Donnerstag, 27. Juli, ab 10 Uhr veranstalten Die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. in der Jugendpflege einen Ersthelfer-Kurs für Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren. Die Kosten hierfür betragen 5 Euro.

Am kommenden Freitag gibt es zudem noch freie Plätze beim Besuch der Kindermühle in Gehrden. Hier benötigen die Kinder ein verkehrssicheres Fahrad sowie 2 Euro und Proviant für ein Picknick.

Anmeldungen für diese und andere Ferienpassaktionen sind per Mail unter jugendpflege@wennigsen.de, telefonisch unter 05103/2104 oder persönlich während der Bürozeit Montag bis Freitag von 14 bis 15 Uhr im Jugendhaus Wennigsen möglich.

(red)