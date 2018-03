Die Bauaufsicht der Region Hannover bietet in der Gemeindeverwaltung Wennigsen (im Rathaus) am Dienstag, 6. März, in der Zeit von 9 Uhr bis 12 Uhr eine Bürgersprechstunde an.

Während dieser Sprechzeit können interessierte Bürgerinnen und Bürger ihre Fragen zu konkreten Bauvorhaben direkt mit der Bauaufsicht besprechen. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht erforderlich.

(red)