Freischießen Wennigsen: Hauptstraße gesperrt – regiobus-Haltestellen entfallen

Aufgrund des Freischießens wird die Hauptstraße in Wennigsen zwischen der Egestorfer Straße und der Argestorfer Straße in folgenden Zeiträumen in beide Richtungen voll gesperrt:

Samstag, 17. Juni, zwischen 17.30 Uhr und circa 19 Uhr

Sonntag, 18. Juni, zwischen 14.00 Uhr und circa 16 Uhr

Montag, 19. Juni, zwischen 16.00 Uhr und circa 18 Uhr

Dienstag, 20. Juni, zwischen 16.00 Uhr und circa 18 Uhr

Die regiobus-Linie 540 wird während dieser Zeiträume umgeleitet und kann die Haltestellen Wennigsen/Vogelkamp und Wennigsen/Schüt-zenhof in beide Richtungen nicht bedienen.