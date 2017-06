Gewerbeschau: WIG rechnet mit 90 Ausstellern

In etwa genau einem Jahr soll sie auf dem Bredenbecker Rittergut stattfinden: Die fünfte Auflage der Wennigser Gewerbeschau. Große Herausforderungen erfordern große Anstrengungen. Deshalb befasst sich bereits seit vier Monaten eine 20-köpfige Arbeitsgruppe bestehend aus Mitgliedern der Wirtschaftlichen Interessengemeinschaft Wennigsen (WIG), der Leitung der Freiwilligen Feuerwehr Bredenbeck, dem Handwerkerverein Bredenbeck, der Dorfgemeinschaft Bredenbeck und der Arbeitsgemeinschaft Bredenbecker Vereine mit der Planung des Events. Nun steht auch der genaue Termin fest: Es werden der 2. und 3. Juni sein.

„Wir konnten vier Partner finden, die mit der WIG zusammen dafür Sorge tragen werden, dass die Gewerbeschau ein großer Erfolg wird“, erklärt Markus Hugo, stellvertretender WIG-Vorsitzender und Organisator der Gewerbeschau. Neben der Gemeinde Wennigsen und der Freiherr Knigge´schen Miteigentümergemeinschaft konnten zudem die Sparkasse Hannover sowie der Energieversorger als Partner gewonnen werden.

Auch das Programm der zweitägigen Veranstaltung wird immer konkreter. Mit rund 90 Ausstellern rechnet die WIG. Die Resonanz ist laut Hugo bislang außerordentlich erfreulich. Seit der ersten Bekanntmachung der Planungen bekämen die Organisatoren jede Woche zwei bis drei Anrufe oder eMails von Interessierten, die sich auf der Gewerbeschau präsentieren wollen. „Wir werden daher 2.000 Quadratmeter Zeltfläche aufbauen und zusätzlich noch einmal die gleiche Fläche im Außengelände vorhalten. So stehen insgesamt 4.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche zur Verfügung“, sagt Hugo.

Mit einem kleinen „Street Food Festival“ soll den Besuchern der Gewerbeschau auch kulinarisch Einiges geboten werden. Verschiedene kleine Leckereien, die an mehreren kleinen Ständen zubereitet werden, sollen an den zwei Tagen die Gaumen verwöhnen. Passend dazu werde das Organisationsteam eine große Anzahl an Sitzgelegenheiten und Örtlichkeiten für die menschlichen Bedürfnisse zur Verfügung stellen, berichtet Hugo. „Selbstverständlich wird es auch spezielle Toiletten für behinderte Menschen geben“, betont er. Auch ein Kinder-, Kunst- und Musikprogramm ist geplant, sodass die Gewerbeschau als Familienausflug genutzt werden kann.

Ab dem 1. September können nach derzeitigem Planungsstand WIG-Mitglieder die Anmeldeunterlagen erhalten, ab Oktober sollen dann auch andere Gewerbetreibende die Möglichkeit erhalten, sich anzumelden.