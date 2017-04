Hamid K.: Hilfsbereit ja – aber auch kriminell?

Vermummte und schwer bewaffnete Polizisten, Männer in dunklen Limousinen und ein Mann mittendrin. Er habe die Stürmung des Mehrfamilienhauses, in dem der als Schleuser verdächtige Hamid K. sich aufhielt, live erlebt, berichtet ein Nachbar und Augenzeuge. „Ich wollte mich gerade auf den Weg zur Arbeit machen, da kamen mir die bewaffneten Beamten entgegen.“ Natürlich habe er sich sofort erschreckt und seine Arme nach oben gestreckt. Doch die Einsatzkräfte liefen einfach an ihm vorbei.

Sie wollten zu dem 37-jährigen Iraner, dem die gewerbs- und bandenmäßige Einschleusung von Ausländern sowie die Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragstellung vorgeworfen wird. Der Verdächtige, der in seiner Heimat Sänger war, kam 2012 mit seiner Familie selbst als Flüchtling nach Deutschland, da er in Liedern das iranische Regime kritisierte und ihm deshalb das Gefängnis drohte.

Ihm sei K. von Anfang an verdächtig vorgekommen, berichtet der Nachbar. „Vier Wochen nach seinem Einzug stand plötzlich ein nagelneuer Audi A8 auf seinem Parkplatz. Da wusste ich, dass etwas nicht stimmen konnte“, sagt er.

Christina Müller-Matysiak, die bis heute die Familie als Integrationslotsin betreut, ist über die Vorwürfe erschüttert. „Auf mich hat er immer einen ganz normalen Eindruck gemacht“, betont sie. Jahrelang habe er sich sowohl in der Kirchengemeinde als auch bei anderen Integrationsveranstaltungen engagiert und eine Hilfsbereitschaft seinen Mitmenschen gegenüber an den Tag gelegt, berichtet sie. „Wichtig ist, dass nun nicht alle christlichen Flüchtlinge unter Generalverdacht gestellt werden, die religiöse Verfolgung nur vorgetäuscht zu haben“, betont Müller-Matysiak. Als Integrationslotsin und Aktive in der Kirchengemeinde erlebe sie zahlreiche Flüchtlinge, die auch nach ihrer Anerkennung weiterhin christliche Gottesdienste besuchen. „Das müssten sie ja sonst nicht mehr tun.“

Zu der Familie des Verdächtigen habe sie auch nach der Verhaftung des Familienvaters in den vergangenen Tagen Kontakt gehabt. „Das ist eine sehr schwere Zeit für sie“, berichtet Müller-Matysiak. Gerade die Kinder hätten seit sie in Wennigsen leben eine äußerst positive Entwicklung hinter sich. Wie die Integrationslotsin erklärt, werde sie sich dafür einsetzen, dass die Kinder diesen positiven Weg auch in Zukunft nicht verlassen werden.