Hammer, Nägel, Holz und Bienen – NABU zeigt Grundschülern wie man ein Insektenhotel baut

Eifrig hämmert Kian (10) auf dem knallroten Dach vor sich herum: „Der Nagel muss da rein“, sagt er entschlossen. Weil Gerhard Krick vom Naturschutzbund (NABU) Wennigsen den Grundschüler beim Hämmern unterstützt, kommt der Zehnjährige seinem Ziel Schlag für Schlag näher. Krick und Wolfgang Weise (ebenfalls vom NABU) sind in den vergangenen zwei Wochen zwei Mal in die Grundschule Wennigsen gekommen, um gemeinsam mit einer zwölfköpfigen Schülergruppe und der Förderschullehrerin Leonore Albers Insektenhotels zu bauen.

Beim ersten NABU-Besuch hatten die Kinder jeweils aus drei Holzplatten ein Dach sowie eine Häuserfront gefertigt und beides in Rot und Grün bepinselt. Beim zweiten Besuch mussten die vorhandenen Teile jetzt noch zusammengebaut werden. Außerdem durchlöcherten die Schülerinnen und Schüler pro Haus drei runde, knapp zehn Zentimeter dicke Holzstücke, die als Unterschlupf für Insekten und Bienen dienen sollen. „Wir hängen die fertigen Hotels dann auf dem Schulgelände auf“, kündigte Lehrerin Leonore Albers an.

Die am Projekt beteiligten Kinder kommen aus der zweiten, dritten und vierten Klasse. Im Zuge der Inklusion, so Schulleiterin Hanna Rojczyk, würden mehr und mehr jahrgangsübergreifende sowie lebenspraxisnahe Einheiten in den Grundschulunterricht integriert. In den Augen der Schüler eine tolle Idee: „Ich werde Papa zu Hause fragen, ob er mit mir zusammen noch ein Hotel baut“, sagte Tim (10) aus Klasse vier. „Das möchte ich dann irgendwo im Deister aufhängen“, fügte er hinzu.

„Das Holz, das wir zum Bauen verwenden, kommt vom Mühlbach“, erklärte „Bauleiter“ Gerhard Krick. Die Dächer und Häuserfronten sowie die Stücke, die durchlöchert werden mussten, sind aus Weiden- und Erlenholz: „Noch besser wäre Hartholz, aber wir nehmen was halt gerade da ist“, sagte Krick. Der häufigste Fehler, der beim Bauen von Insektenhotels gemacht wird? „Die Löcher werden zu dick gebohrt, zwei bis zehn Millimeter sind optimal. Erfahrungsgemäß werden die kleineren Löcher in den Hotels sogar besser genutzt.“

Wenn die Holzarbeiten der Schüler fertig sind, werden sie damit durch die ganze Schule touren: „Wir werden eine kleine Präsentation einstudieren, dann haben alle Klassen was davon“, erklärte Leonore Albers. Teil der Präsentation soll dann auch die Tatsache werden, dass die Bienen und Insektenpopulation insgesamt zurückgehe – Albers sagt: „Jeder muss aktiv werden, damit sich daran etwas ändert.“

(tow)