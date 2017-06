Am Dienstag, 6. Juni, wird die Hauptstraße in Wennigsen in der Zeit von 8 bis 16 Uhr aufgrund von Straßensanierungsarbeiten in Fahrtrichtung Barsinghausen gesperrt. Die Busse der regiobus-Linie 540 werden während dieser Zeit umgeleitet. Die Haltestellen Wennigsen/Vogelkamp und Wennigsen/Schützenhof entfallen während der oben genannten Zeit in Fahrtrichtung Barsinghausen ersatzlos.

(ms / red)