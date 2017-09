Holtensen: NAJU veranstaltet Herbsttreffen „Rund um den Apfel“

Die Naturschutzjugend Wennigsen startet zu ihrem Herbsttreffen unter dem Motto „Rund um den Apfel“. Auf der Streuobstwiese der NAJU in Holtensen entdecken sie den Apfel als einen Vorboten für den Herbst.

Gesund und lecker, so gehört er zu den beliebtesten Obstsorten. Aber warum soll der Stängel eigentlich immer am Apfel bleiben und was ist das besondere an der Schale? Diesen und anderen Fragen gehen die jungen Naturschützer mit Experimenten und Spielen nach. Natürlich darf dabei das Apfelpicknick nicht zu kurz kommen.

Das Herbsttreffen ist am 23. September von 10.00 bis 12.00 Uhr. Treffpunkt ist in Holtensen, An der Kirche (Spielplatz).

(red)