Holtensen: Vollsperrung darf auf Feldwegen umfahren werden

Auf Initiative des Ortsbürgermeisters Klaus Kreimeyer (CDU) wurde die Umfahrung der Vollsperrung der Ortsdurchfahrt in Holtensen auf den Feldwegen des Wasser- und Bodenverbandes genehmigt.

„Wir haben soeben die Bestätigung vom Vorsitzenden des Wasser- und Bodenverbandes erhalten, dass dieser die Umfahrung der Baustelle über seine Feldwege erlaubt,“ teilte Martin Sondermann, Vorsitzender der CDU Holtensen, am Vormittag mit. Dies habe ihm auch die Gemeindeverwaltung telefonisch bestätigt. Allerdings soll am Wochenende diese Maßnahme noch nicht notwendig sein, da ab Freitagnachmittag die Durchfahrt durch den Holtensen mit Begegnungsverkehr an den Baustellenaufbrüchen einspurig möglich sein wird. „Zu Wochenbeginn wird die Gemeindeverwaltung die Beschilderung an den Feldwegen dann zeitlich befristet so abändern, dass die Befahrung für den öffentlichen Verkehr erlaubt sein wird“, so Sondermann.

Einen Seitenhieb in Richtung FDP konnte sich der Christdemokrat nicht verkneifen. „Wir haben gezeigt, das ein engagierter Ortsbürgermeister sehr wohl mit schnellen Lösungen vor Ort etwas bewirken kann. Vielleicht sollten die Parteien, die Abschaffung der Ortsräte zu ihrem Programm erkoren haben, dies doch noch einmal überdenken“, sagte Sondermann in Richtung Hans-Jürgen Herr. Die FDP fordert in ihrem Wahlprogramm die Abschaffung der Ortsräte.