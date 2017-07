Johanniter fördern Integration von Flüchtlingen in Wennigsen

Das Bild des tatenlos wartenden Flüchtlings ist hierzulande weit verbreitet – und es ist nicht korrekt. „Viele unserer Bewohner sind sehr um Integration bemüht“, sagt Zahra Lessan, Einrichtungsleiterin der beiden Unterkünfte für Geflüchtete in Wennigsen. Ein großes Ziel der Johanniter-Unfall-Hilfe: Die Menschen auf ihren Aufenthalt in Deutschland vorzubereiten und auch Starthilfen zu geben. Der Vorteil der Gemeinschaftsunterkünfte ist die gute Erreichbarkeit der betreuten Menschen. Fast alle Bewohner, die längere Zeit in Johanniter-Obhut waren oder sind, haben an diversen Kursen teilgenommen. Das geht von Erstorientierung über Alphabetisierung und Deutschkurse bis hin zur Grundlagenausbildung in der Ersten Hilfe. Die Integrationsarbeit der Hilfsgemeinschaft reicht aber noch viel tiefer.

Zum Beispiel bei Irine Khudoiani. Sie hat das jüngst stattgefundene Deichbrand-Festival in Nordholz bei Cuxhaven genossen. Die 28-jährige Yezidin arbeitete wie so viele der insgesamt 520 im Sanitätsdienst eingesetzten Johanniter freiwillig mit. Gemeinsam mit Ehrenamtlichen aus dem Ortsverband Deister in Ronnenberg besetzte Khudoiani eine der Unfallhilfsstellen auf dem Festivalgelände. „Es war toll und ein gutes Praktikum“, sagt sie. Die junge Frau ist Flüchtling und sie steckt voller Tatendrang. Seit Juni dieses Jahres lässt sie sich in der Johanniter-Akademie in Hannover zur Rettungssanitäterin ausbilden. Diese Möglichkeit bietet ihr das Ausbildungsprogramm „SAL – Schutzsuchender als Lebensretter“ der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. und des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB). Über ein Jahr dauert die Ausbildung. Geflüchtete lernen fachbezogenes Deutsch, lebensrettende Maßnahmen und die Bewältigung von Notfallsituationen. Ein Job als Rettungssanitäterin wäre damit für sie in naher Zukunft möglich. „Das ist eine große Chance“, sagt Khudoiani, die 2016 mit ihrer Mutter nach zunehmend konfliktreicher werdenden interreligiösen Auseinandersetzungen am Kaukasus aus Georgien floh.

„Wir haben zudem drei Stellen im Bundesfreiwilligendienst“, sagt Johanniter-Dienststellenleiter Christian Bauer vom Ortsverband Deister. Diese Stellen seien für Menschen mit Flüchtlingshintergrund reserviert. Eingesetzt werden die Freiwilligen unter anderem im technischen Service oder in der Ausbildung. Und sie bekommen im Alltag viel Kontakt zu Deutschen. Für diese Stellen können sich beim Ortsverband Deister auch Flüchtlinge bewerben, die dezentral im Calenberger Land untergebracht sind. Diese Menschen für solche Angebote zu erreichen, sie aber auch beispielsweise für einen im September neu startenden Erstorierungskurs zu gewinnen – das ist eine aktuelle Herausforderung. Die Johanniter arbeiten auch mit der Initiative Wennigsen Welcome zusammen und unterstützen dieses Netzwerk. Etwa beim Fest der Kulturen am 19. August. Wennigsen Welcome betreut dezentral wohnende Familien und lotet unter anderem Möglichkeiten aus, wie Geflüchtete an lokale Sportvereine zu vermitteln sind. „Davon können auch unsere Bewohner profitieren“, sagt Einrichtungsleiterin Lessan.

Das Betreuerteam um Zahra Lessan kennt nicht nur die Hobbys der Bewohner, sondern auch wichtige Details wie Ausbildung und Berufswünsche. Bei der Suche nach Ausbildungsplätzen oder Jobs unterstützen die Sozialbetreuer, wenn nötig. Der beste Weg zur Integration ist indes die Förderung zur Selbständigkeit. Dann läuft es wie bei Mahmood Kazim* (Name geändert) aus Pakistan, der zunächst einen Minijob in einer hannoverschen Kaffeehauskette annahm und jetzt dort Vollzeit arbeitet. Von ihm stamme der Ausspruch „In Deutschland musst du Gas geben“, berichtet Lessan. So weit wie der Pakistani wäre Muzher Sido, der 2015 als 20-Jähriger aus dem Irak floh, auch gern. Allerdings legt auch Sido in Wennigsen keineswegs die Hände in den Schoß: In der Werkstatt Linden des Stadtkirchenverbandes Hannover durchlief der Iraker ein halbjähriges Programm. Organisieren, Kochen und Backen waren einige Schwerpunkte. Noch bis September dieses Jahres durchläuft der Iraker einen Integrationskurs, der für Menschen wie ihn verpflichtend ist. Sido hat das Asylverfahren erfolgreich abgeschlossen. Und er sucht jetzt in der Region Hannover einen Ausbildungsplatz in der Kfz-Branche. „Ich möchte als Mechaniker arbeiten“, sagt er. Womöglich wäre er im Irak bei seinem Vater, Besitzer einer Kfz-Werkstatt, in die Lehre gegangen. Auch ein Studium wäre denkbar gewesen. Wäre – wenn nicht der Krieg in seiner Heimat alle Möglichkeiten gekappt hätte.

*Name geändert

Hintergrund:

Seit 2016 betreiben die Johanniter vom Ortsverband Deister in Ronnenberg die Unterkünfte in Wennigsen-Degersen. Rund 60 Menschen sind derzeit dort untergebracht. Die Johanniter sind mit einem international verwurzelten Team vertreten. Einrichtungsleiterin Zahra stammt aus dem Iran, Deutschlehrer Raphael Dücker ist in Frankreich geboren, die Sozialbetreuer Meziane Kaouane und Admir Krašić kommen aus Algerien sowie aus Bosnien-Herzegovina. Zusammen decken sie die meisten Sprachen ab, die in der Wennigser Flüchtlingsgemeinschaft gesprochen werden. Hilfen im Alltag bieten unter anderem die mehrmonatigen Erstorientierungskurse inklusive Exkursionen ins Umland sowie die Beratungsangebote der Betreuer. Auch die Johanniter-Jugend sowie Mitarbeiter, Auszubildende und Freiwilligendienstleistende der Johanniter sind oft in den Unterkünften bei Aktionen dabei. Etwa beim Aufbau neuer Spielgeräte oder Grillfesten.