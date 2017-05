Johanniter stellen Bibliothek in Flüchtlingsunterkunft zur Verfügung

Seit gut einem Jahr betreuen die Johanniter vom Ortsverband Deister Flüchtlinge in der Gemeinde Wennigsen. Eine Hauptaufgabe: Die Menschen auf ihre Integration in der Gesellschaft vorzubereiten. Der Arbeit mit Geflüchteten hilft jetzt auch eine Spende der Johanniter-Hilfsgemeinschaft (JHG) Calenberg-Schaumburg. Für rund 1.500 Euro wurden jüngst mehr als 100 Lehrbücher, Arbeitshefte, Wörterbücher angeschafft und Multimedia-Lehrgänge zur Verfügung gestellt. Hinzu kommen ein Betreuerteam der Johanniter mit internationalen Wurzeln und konkrete Integrationsangebote: Der Ortsverband Deister der Johanniter-Unfall-Hilfe besetzt drei Stellen im Freiwilligendienst mit Flüchtlingen. Sie stammen aus Georgien, dem Iran und dem Libanon und arbeiten unter anderem im Kindergarten Märker Strolche in der Wennigser Mark mit oder übernehmen Aufgaben im Ronnenberger Standort der Johanniter.

„Wir helfen bedürftigen Menschen vor Ort“, betonte Elisabeth von Jeinsen, Vorsitzende der JHG Calenberg-Schaumburg. Gemeinsam mit Schatzmeister Manfred Mayer besuchte sie jetzt die Unterkunft an der Max-Planck-Straße. Dort eröffneten die Johanniter vor einigen Tagen einen neuen Schulungsraum, der auch eine Bibliothek mit dem angeschafften Lernmaterial beherbergt. An vier Tagen pro Woche finden dort Kurse mit bis zu zwölf Teilnehmern statt. Wichtiger Schwerpunkt sind Erstorientierungskurse, die seit Sommer 2016 vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) gefördert werden und Flüchtlinge unter anderem dabei unterstützen, in ihrem neuen Alltag anzukommen. „Wir setzen darauf, dass die Bewohner möglichst selbständig unterwegs sind“, sagte Einrichtungsleiterin Zahra Lessan. Sie ist seit Anfang 2017 bei den Johannitern, stammt aus dem Iran und kam vor fünf Jahren selbst als Geflüchtete nach Deutschland. International ist auch ihr Team aus Sprachmittlern und Sozialbetreuern, das im Mai noch einmal verstärkt wurde: Meziane Kaouane, Raphael Dücker und Admir Krašić haben Wurzeln in Algerien, Frankreich und Bosnien-Herzegowina. Gemeinsam sind sie in der Lage, die meisten Sprachen, die von den gegenwärtig über 60 Bewohnern in den beiden Wennigser Unterkünften gesprochen werden, zu verstehen und selbst anzuwenden.

(ms / red)