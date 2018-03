Jugendlicher versucht 72-Jährige zu bestehlen und flüchtet – Polizei sucht Zeugen

Ein bislang unbekannter Jugendlicher versuchte am Montag, 5. März, gegen 10.25 Uhr in Wennigsen, Am Wehr auf dem Weg des oberen Mühlbaches einer 72-jährigen Wennigserin ihre Einkaufstasche zu klauen.

Der Jugendliche soll sich von hinten an das Opfer herangeschlichen und versucht haben ihr die Einkaufstasche zu entreißen. Die 72-Jährige hielt ihre jedoch so fest, dass der Junge es nicht schaffte sie ihr zu entreißen. Anschließend flüchtete er zusammen mit einem anderen Jugendlichen in Richtung des Museumsplatzes des Heimatmuseums.

Der Täter soll circa 13 bis 15 Jahre alt, 1,55 Meter groß und schlank gewesen sein. Er soll eine blaue Jacke und eine Jeans sowie einen blauen gemusterten Rucksack auf dem Rücken getragen und kurzes braunes Haar gehabt haben.

Der zweite Jugendliche, der sich zuvor mit dem Haupttäter an einer Sitzbank am oberen Mühlbach aufgehalten haben soll, wird von der Geschädigten als circa 14 bis 16 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und mit rundlichem Gesicht beschrieben. Er soll einen grauen Kaputzenanorak getragen und selbstgedrehte Zigaretten geraucht haben. Auffällig seien seine Zigarettenblättchen mit aufgedruckten Erdbeeren gewesen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wennigsen unter der Telefonnummer 05103-2278 in Verbindung zu setzten. Insbesondere erhofft die Polizei Hinweise auf den jugendlichen Raucher zu erhalten, der die auffälligen Zigarettenblättchen benutzte.