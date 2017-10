Jugendparlament Wennigsen veranstaltet Cannabis-Infoabend

Podiumsdiskussion am 18. Oktober

Nach zwei Veranstaltungen zu den Themen politischer Extremismus und Rechtsextremismus in den Jahren 2011 und 2014, setzt das derzeitige Jugendparlament am 18. Oktober die lose Reihe der kritischen Beleuchtung aktueller Themen fort und lädt zu einem Infoabend zum Thema Cannabis ein. Die Podiumsdiskussion beginnt um 18 Uhr im neuen Forum der Sophie Scholl-Gesamtschule in Wennigsen. Der Eintritt ist frei.

Für das Podium konnten die Mitglieder des Niedersächsischen Landtags Dr. med. Christoph Pantazis, SPD, und Dr. jur. Stefan Birkner, Landesvorsitzender der FDP, sowie Biljana Vicic vom Sucht- und Jugendhilfeträger STEP/Drogenberatung Barsinghausen und Daniel Schubert von den Hanffreunden Münster, einer Ortsgruppe des Deutschen Handverbands, gewonnen werden.

Die unterschiedlichen Fachrichtungen und Sichtweisen der Teilnehmer versprechen eine spannende Diskussion zum Thema Pro und Contra der Legalisierung von Cannabisprodukten, an der sich auch die Besucher mit Fragen beteiligen können.

