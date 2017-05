Klostergrund: Jetzt geht es um die Straßennamen

„Über sieben Brücken musst du gehen“ sangen einst die DDR-Rocker von Karat. Brücken sind für das Baugebiet „Klostergrund“ in Wennigsen nicht geplant, doch über sieben Straßen soll das Areal von der Degerser Straße aus erschlossen werden. Vorgesehen ist, dass eine Haupterschließungsstraße das Baugebiet in Ost-West-Richtung durchzieht. Von dieser sollen jeweils drei Straßen in nördlicher und südlicher Richtung abgehen. Die Erschließungsarbeiten haben bereits begonnen. Nun gilt es für den Ortsrat Wennigsen, die Namen für die jeweiligen Straßen zu wählen.

Ein Name liegt dabei auf der Hand: Klostergrund. So könnte zum Beispiel die Haupterschließungsstraße heißen, lautet ein Vorschlag aus dem Rathaus. Ebenfalls in der Diskussion für eine der Straßen ist die Nutzung des Namens der „Mutter des Calenberger Landes“, Elisabeth von Calenberg, die Geschichtsbüchern zufolge eine besondere Beziehung zu den Klöstern der Region hatte. Ebenfalls denkbar wären Widmungen, die an verdiente Wennigser erinnern. Eine weitere Möglichkeit wäre – wie es in vielen Neubaugebieten der Fall ist – die Straßen auf ein begriffliches Themenfeld zu beziehen. Um die Erinnerung an die bis zuletzt dort stehenden Kleingärten am Leben zu erhalten, seien beispielsweise Kräuter- oder Pflanzennamen denkbar, heißt es im Rathaus.

Grundsätzlich sollen die Ortsratsmitglieder laut Gemeinde bei ihrer Entscheidung darauf achten, eine Verwechselungsgefahr mit bereits bestehenden Straßen zu vermeiden und keine Namen mit Überlänge zu wählen. Der Ortsrat trifft sich am Mittwoch um 19 Uhr im Bürgersaal, um über die Straßenwidmungen zu diskutieren.