Mehrere hundert Grundschüler laufen für neue Spielgeräte

Rund 300 Schülerinnen und Schüler der Grundschule Wennigsen und ebensoviele Freunde, Eltern und Großeltern sorgten am Freitagnachmittag für einen Stau auf der Argestorfer Straße. Aufgrund ihres Sponsorenlaufs über einen rund 500 Meter langen Rundkurs entlang der Ahornstraße, Wiesenstraße, Hagemannstraße un Im Lindenfelde wurden diese Straßen für längere Zeit gesperrt. Schließlich brauchten die Jungen und Mädchen ausreichend Platz für ihre Kilometerjagd.

Die Schüler suchten sich im Vorfeld des Sponsorenlaufs Eltern oder Bekannte, die ihre läuferische Leistung finanziell unterstützen sollten – entweder pro gelaufener Runde oder in Form einer Pauschale. Und sie liefen, was das Zeug hielt. Am Ende kamen die Kinder der Grundschule auf rund 1.700 Kilometer und einen Spendenbetrag von etwa 10.000 Euro. Dieses Geld soll nun für neue Spielgeräte auf dem Schulhof verwendet werden, entschieden die Schüler gemeinschaftlich im Vorfeld.