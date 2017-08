Wennigsen. In der Schreibwerkstatt (26. August, 10-17 Uhr, Jugendhaus Wennigsen) machen sich die Teilnehmer mit Monika Ramlow auf den Weg, Verbindung zur eigenen Phantasie herzustellen. „Das kreative Schreiben entsteht aus dem Fließen der Phantasie und der Lust am Gestalten des Augenblicks“, erklärt Christin Barthelmi von der Gemeindebücherei.

In einer Atmosphäre von Gelassenheit und Ruhe könne das Noch-nicht-Gewusste seine Sprache finden. Eine besondere Bedeutung habe das Schreiben in der Gruppe; die Reaktionen der anderen auf den eigenen Text seien wertvolle und unersetzliche Erfahrungen.

„Durch verschiedene Schreibanregungen kann jeder Teilnehmer eine Möglichkeit finden, das eigene Thema zu gestalten“, sagt Barthelmi. Durch verschiedene Anregungen gelte es, den Reichtum an Erinnerung, Erleben und Phantasie zu erfassen und auszudrücken.

Die einzige Voraussetzung zur Teilnahme ist die Absicht zu schreiben, die Bereitschaft, sich wirklich auf das persönliche Schreiben einzulassen und die Neugier auf die Ergebnisse.

Die Schreibwerkstatt findet am Samstag, 26. August 2017 von 10-17 Uhr im Seminarraum im Obergeschoss des Jugendhauses Wennigsen statt. Die Kosten von 30 Euro werden am Kurstag direkt an die Referentin entrichtet.

Die verbindliche Anmeldung erfolgt an Gemeindebücherei Wennigsen, 05103 7007-550, buecherei@wenngisen.de, Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-13 Uhr, Mo 15-17 Uhr, Do 15-19 Uhr, mittwochs geschlossen.

(red)