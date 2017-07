Kuchenspenden gesucht – Märker Café im Corvinus-Zentrum öffnet

Den Sommer in guter Gesellschaft genießen – das bieten die Märker für Märker am Donnerstag, 27. Juli: Dann öffnet das Märker Café im Corvinus-Zentrum an der Egestorfer Straße 27. Ab 15 Uhr genießen Anwohner und ihre Gäste gegen freiwillige Spendenbeträge selbstgebackenen Kuchen und frischen Kaffee. Das gemütliche Beisammensein ist offen für alle Interessierten. Quartiersmanagerin Catharina Weißenborn bittet Helfer um die Anmeldung von Kuchenspenden unter Telefon (01525) 4710959 oder per E-Mail catharina.weissenborn@wennigser-mark.de.