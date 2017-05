Kunstspur: Mehr als 50 Künstler präsentieren ihre Werke

Wir werden von Jahr zu Jahr mehr“, freut sich Organisatorin Stefanie Rogge. Mit 53 Künstlern bietet die diesjährige Kunstspur in Wennigsen mehr Auswahl als je zuvor. Am Samstag, 10. Juni, und Sonntag, 11. Juni, können sich alle Kunstliebhaber wieder auf Spurensuche durch die Gemeinde begeben. Neben dem Kerngebiet präsentieren sich die Künstler auch in den einzelnen Ortsteilen, zum Beispiel in Bredenbeck, der Wennigser Mark oder in Evestorf. „Was mich besonders freut: Fast alle Künstler leben oder stammen aus Wennigsen“, betont Rogge. „Vor allem überzeugen sie alle durch Qualität.“

Die diesjährige Kunstspur stellt nahezu alle Formen der Kunst aus: Von Textilarbeiten über Keramikwerke, Bildhauer bis zu Grafikarbeiten. „Sogar ein Voodoo-Garten ist mit dabei“, sagt Rogge. Was sich dahinter genau verbirgt, sollen die Besucher der Grafikerin zufolge allerdings selbst herausfinden. Neu mit dabei ist auch Lies Marie Wilhelm mit ihrer Airbrush-Technologie. „Auch hier lohnt sich ein Besuch definitiv“, so Rogge.

Neben den Ausstellern bieten die Organisatoren der Kunstspur auch ein Unterhaltungsprogramm während der zwei Tage an. Dazu gehören unter anderem eine Modenschau von Heike Poudel, ein Konzert der Wennigser Jazz-Band „TAKE3!“ bei der Kornbrennerei Warnecke, ein Auftritt des Pianisten Roland Weller in der Musikwerkstatt sowie eine Charity-Verlosung zugunsten der Organisation „Save the Children“. Je ein Kunstwerk von Lars und Stefanie Rogge sowie von Uwe Müller-Jacobson wurden dafür bereitgestellt. „Der Anlass für mein Objekt „Tödliche Hoffnung“ war das Foto eines Strandes mit unzähligen Schwimmwesten, zerstörten Schlauchboten und toten Menschen, die die Flucht in eine sichere Zukunft mit dem Leben bezahlten.

Schwimmwesten implizierten früher Sicherheit. Nun stehen sie für Krieg, Zerstörung und Vertreibung“, erklärt Müller-Jacobson. Jeder Teilnehmer kann dabei beliebig viele Lose erwerben. Die Losziehung findet am Sonntag um 17.30 Uhr im Atelier von Stefanie Rogge in der Jahnstraße 6 in Bredenbeck statt.