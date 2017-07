„Oskar und die Dame in Rosa“ – Lemmier Sommertheater in Sorsum

Die Lemmier Kapellengemeinde präsentiert zum Reformationsjahr am 15. September um 19.30 Uhr in der Sporthalle Waldorfschule Sorsum ein ganz besonderes Theaterevent. Dafür wurde extra die Profi-Schauspielerin Eva-Maria Admiral engagiert. Sie war zehn Jahre lang Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters und unter anderem bei den Salzburger Festspielen. Heute ist sie freie Schauspielerin.

Sie wird „Oskar und die Dame in Rosa“ als Solo-Theaterstück aufführen, das auf dem gleichnamigen Bestseller von Eric E. Schmitt basiert.

In diesem Buch – und dem Theaterstück – geht es um den 10-jährigen Leukämiekranken Oskar. Die Ärzte und Eltern weichen jedoch seinen Fragen aus. Einzig die Dame in Rosa, eine engagierte Betreuerin, begegnet den Fragen des Jungen und seinen Ängsten. Im Theaterstück wird der Frage nach Leid und Vergänglichkeit, sanftmütig und humorvoll nachgegangen. Im Anschluss am Theaterstück gibt es noch eine gemeinsame Zeit bei Snacks und Getränken.

Eintrittskarten sind bei der Buchbinderei Gunner Supper in Wennigsen und bei der Buchhandlung Lesezeichen in Gehrden erhältlich sowie in Lemmie beim Kapellenvorstand. Kosten im Vorverkauf 10 EUR Erwachsene, 5 EUR Kinder im Alter von 10-18 Jahre. Aufgrund der begrenzten Plätze besteht keine Garantie, dass Karten an der Abendkasse erhältlich sind.

