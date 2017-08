Lichterfest der Wennigser Wasserräder am 26. August

Die Bastlergemeinschaft der Wennigser Wasserräder arbeitet fieberhaft an den Vorbereitungen zum Lichterfest am 26. August. Das Fest findet ab 17 Uhr an der Anlage im Deister statt.

Die besondere Waldatmosphäre bei einsetzender Abenddämmerung ist den Bastlern sehr wohl bekannt. Deshalb soll die Wasserräder-Anlage mit einer wunderbaren Beleuchtung zu einem ganz besonderen Erlebnis werden.

Das 60. Jubiläumsjahr hat den Bastlern bisher sehr viel Freude bereitet. Sie waren zu Gast in der NDR-Plattenkiste und auf der Bad Nenndorfer Messe „Ausflugslust“ und erlebten das Leuchten der Kinderaugen, als sie das neu gebaute Bollerwagenmodell „Der kleine Drache Kokosnuss“ in den Kindergärten aufbauten und die Figuren sich bewegten. Außerdem erscheint zum Lichterfest die Chronik der Wennigser Wasserräder. Was alles rund um die Wasserräder in sechs Jahrzehnten passiert ist und wie sich die Arbeit der Bastler in dieser Zeit verändert hat, ist in dieser umfangreich bebilderte Schrift zu lesen. Neben der ausführlichen Geschichte der Wasserräder gibt es darin einen Blick hinter die Kulissen und noch einiges mehr.

Bei Bratwurst oder Crepes möchten die Bastler mit ihren Gästen anstoßen. Musikalisches Highlight ist die Band „Bitter Sweet Alley“. Die Musiker stehen seit 30 Jahren live auf der Bühne und präsentieren die besten Rocksongs der 70er, 80er und 90er Jahre.

Für den Rückweg aus dem Wald bei einsetzender Dunkelheit sollten sich die Besucher eine Taschenlampe mitnehmen.

