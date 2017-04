Der Calenberger Treff des Bundestagsabgeordneten Matthias Miersch (SPD) findet auch in diesem Jahr statt. Am Mittwoch, 3. Mai, lädt der Sozialdemokrat alle Bürgerinnen und Bürger ab 18 Uhr ins Dorfgemeinschaftshaus in Degersen ein. Bei dieser Traditionsveranstaltung, die Miersch von seinen Vorgängern übernommen hat, wird über alle aktuellen politischen Themen gesprochen. Dieses Mal soll die Bundestagswahl im Mittelpunkt stehen. Ein kleiner Imbiss soll den Abend abrunden.

(ms / red)