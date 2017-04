Mutmaßlicher Schleuser in Wennigsen festgenommen

Spezialkräfte der Bundespolizei nahmen im Rahmen einer groß angelegten Razzia in mehreren Bundesländern am Dienstag einen 37-jährigen Iraner in Wennigsen fest. Ihm und einem 54-jährigen Deutschen wird gewerbs- und bandenmäßige Einschleusung von Ausländern sowie die gewerbsmäßige Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragstellung vorgeworfen. Bei den Durchsuchungen seien zwei Gasschreckschusspistolen, zahlreiche Laptops, Handys, unterschiedliche Datenträger, gefälschte Dokumente und Schulungsunterlagen in persischer Schrift aufgefunden und sichergestellt worden, teilte die Bundespolizei mit.

Weitere Beschuldigte in diesem Verfahren sind die Ehefrau sowie die Mutter des iranischen Hauptbeschuldigten, ein 30-jähriger Mitarbeiter der iranischen Botschaft und ein Rechtsanwalt.

Bei dem 37-jährigen Hauptbeschuldigten soll es sich laut der Zeitung „Die Welt“ um Hadi K. handeln. Recherchen des „burgbergblick“ zufolge kam Hadi K. mit seiner Familie im Jahr 2012 selbst als Asylbewerber nach Wennigsen, da ihm in seiner Heimat aufgrund regimekritischer Äußerungen mehrere Jahre Haft gedroht haben sollen.

Der Iraner soll laut Bundespolizei unter anderem einen Facebook-Account betrieben haben, auf welchem mit der Einschleusung mittels erschlichener Visa nach Deutschland und in andere Länder der Europäischen Union sowie mit der anschließenden Betreuung durch ein vorhandenes Netzwerk von Urkundenfälschern, Dolmetschern und Rechtsanwälten geworben wurde. Für den dauerhaften Aufenthalt im gewünschten Zielland und die Verhinderung der Abschiebung soll möglichen Interessenten eine angebliche hundertprozentige Erfolgsgarantie zugesichert haben. Auf diese Weise seien offenbar in mehreren Fällen überwiegend iranische Staatsangehörige in das Bundesgebiet eingeschleust worden, heißt es seitens der Bundespolizei. Als Schleuserlohn sollen in diesem Zusammenhang – abhängig von der Herkunft des erschlichenen Visums – vier bis fünfstellige Beträge verlangt worden sein.

Die weitere Betreuung der geschleusten Personen in Deutschland soll der als Dolmetscher tätige 54-jährige Deutsche Hauptbeschuldigte übernommen haben. Er soll die ausländischen Staatsangehörigen gegen sofortige Barzahlung auf Anhörungsgespräche im Zuge des Asylverfahrens beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) vorbereitet haben und diese gezielt zur Schilderung legendierter Flucht- und Verfolgungsgeschichten angeleitet haben. In der Mehrheit der Fälle seien die illegal in der Bundesrepublik aufhältigen Personen intensiv geschult worden, sich gegenüber dem BAMF – entgegen ihrer tatsächlichen Glaubensrichtung – als konvertierte Christen auszugeben, denen bei einer Abschiebung in den Heimatstaat Verfolgung drohen würde. Zu diesem Zweck ließen sich diese Personen laut Bundespolizei sogar den Besuch deutscher Gottesdienste bestätigen und lernten biblische Gleichnisse auswendig.

Die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Hamburg ermittelt seit März 2016 in diesem Verfahren. Die Inspektion ist u.a. für die Ermittlungen in schweren Fällen der Schleusungskriminalität in den Bundesländern Hamburg, Niedersachsen und Bremen zuständig.

(ms / red)