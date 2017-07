Neue Erzieher für „Märker Strolche“ gesucht

Ausbau im Corvinus-Zentrum Wennigser Mark: Erzieherteam wird größer

Nicht nur der Kindergarten „Märker Strolche“ wird derzeit ausgebaut, auch das Betreuerteam wird größer. Zwei Erzieherstellen sind zum 1. August dieses Jahres zu vergeben: Gesucht wird einerseits eine Einrichtungsleitung für Krippe/Kita (w/m). Der/die Bewerber/in ist staatlich anerkannte/r Erzieher/in, hat Freude an der Ausgestaltung und Weiterentwicklung der innovativen pädagogischen Ansätze der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., überzeugt durch ein hohes Maß an Motivation, Sozialkompetenz und Spaß an der Arbeit mit kleinen und großen Menschen und ist für eine Kooperation mit dem lokalen Quartiersmanagement Wennigser Mark aufgeschlossen. Gefragt sind Führungskompetenz, Einfühlungsvermögen und eine selbständige Arbeitsweise. Die Johanniter suchen zudem eine/n Erzieher/in für die Kinderbetreuung.

Geboten werden für beide Stellen: unbefristete Arbeitsverträge mit Arbeitszeiten von 30 bis 35 Wochenstunden (oder nach Vereinbarung), 29 Tage Urlaub, 13 Monatsgehälter, eine attraktive Vergütung nach AVR-J, laufende Weiterbildungsmöglichkeiten, eine hochmoderne Einrichtung mit angenehmer und kollegialer Atmosphäre und ein wunderschöner Arbeitsplatz mit Blick auf den Deister.

Bewerbungen können bis zum 11. Juli an die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Regionalverband Niedersachsen Mitte, Fachbereich Personal, per E-Mail: personal.nb@johanniter.de, gesendet werden. Fragen zu beiden Stellen beantwortet Wolfram Knust vom Ortsverband Deister unter E-Mail-Adresse wolfram.knust@johanniter.de.

