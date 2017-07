Wennigsen: Noch freie Plätze bei Ferienpassaktionen der kommenden Woche

Bei den Ferienpassaktionen in der nächsten Woche „Selbstbehauptung für Mädchen“ und „Runterkommen & cool bleiben“ sind noch Plätze frei. Darauf weist die Jugendpflege der Gemeinde Wennigsen hin.

Am Dienstag, 18. Juli, und Mittwoch, 19. Juli, findet von 10 bis 15 Uhr ein zweitägiger Selstbehauptungskurs für Mädchen statt. Neben praktischen Tricks und Kniffen zur Selbstverteidigung stehen auch Trainingseinheiten zur Selbstbehauptung auf dem Programm. Wie verhalte ich mich, wenn mir jemand näher kommt, als ich es möchte? Wie zeige ich klar, was ich will? Unter der Anleitung der erfahrenen Trainerin Teresa Borgwardt können Mädchen ab zehn Jahren lernen sich zu wehren und zu behaupten. Die Teilnahme am Kurs kostet 15 Euro.

Ebenfalls am Dienstag, 18. Juli, können Junge ab acht Jahren trainieren, cool zu bleiben. Entspanungübungen können helfen in stressigen Situationen ruhig zu bleiben. Tricks und Übungen dazu können Jungen in dem Kurs von 15 bis 17 Uhr lernen. Die Teilnahme kostet 2 Euro.

Anmeldungen für diese und andere Ferienpassaktionen sind per Mail unter jugendpflege@wennigsen.de, telefonisch unter 05103/2104 oder persönlich während der Bürozeit Montag bis Freitag von 14 bis 15 Uhr im Jugendhaus Wennigsen möglich.

(red)