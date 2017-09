In einigen Kursen des Kneippverein sind noch Plätze frei. Steigen Sie ein in die Yoga-Gruppen in Gehrden und Wennigsen oder probieren Sie einmal Smovey aus. Auch Wirbelsäulengymnastik und das flotte Zumba bietet die Möglichkeit dem Körper etwas Gutes zu tun.

Anmeldungen nimmt Elke Boettcher unter der Telefonnummer 05103/2102 entgegen, dort erhalten Sie auch weitere Informationen über die Kursteilnahme. Eine Anmeldung ist auch per E-Mail möglich: elke.boettcher@kneippverein-wennigsen.de

(red)