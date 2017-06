Wennigsen: Noch freie Plätze im Sommerferienprogramm der kommenden Woche

In der kommenden Woche gibt es bei einigen Angeboten im Sommerferienprogramm noch freie Plätze.

Am Dienstag geht es um 9.15 Uhr für Kinder von acht bis zwölf Jahren mit dem NABU ins Landesmuseum nach Hannover zur neu gestalteten Ausstellung Naturwelten. Im Anschluss an die Führung können in einem Workshop Fische in Gips abgegossen und modelliert werden.

Am Mittwoch können Kinder von sieben bis elf Jahren ab 10 Uhr bei der Aktion Steinzeit mit Constanze Kanz eine Reise in die Vergangenheit unternehmen, bei der mit Spielen, Schnitzen sowie weiteren tollen Aktionen die faszinierende Welt der Steinzeit erkundet wird.

Am Freitag haben Kinder ab sechs Jahre im Energiemuseum in Hannover die Möglichkeit, die Ursprünge von Glühlampe, Telefon oder Radio zu entdecken. Los geht es zusammen mit Eva Rudolph vom SPD-Ortsverein Wennigsen um 8.15 Uhr.

Anmeldungen sind jeweils montags bis freitags von 14 bis 15 Uhr im Büro der Jugendpflege in der Argestorfer Straße 4a möglich. Über freie Plätze in den Folgewochen informiert die Jugendpflege auf der Internetseite http://jugendpflege-wennigsen.de. Dort steht auch das Programmheft zum Herunterladen bereit.

(red)