Papiercontainer am Waldwinkel stehen in Flammen

Zwei Papiercontainer am Waldwinkel in der Wennigser Mark standen am Donnerstagabend in Flammen. Gegen 22.15 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Egestorf zum Einsatzort alarmiert. Ein Container war beim Eintreffen an der Einsatzstelle bereits von Passanten zur Seite gezogen worden. Ein dritter Container wurde durch die Hitze deformiert. Mit Hilfe des Tanklöschfahrzeugs wurden die Container gelöscht und mit Schwerschaum durchnässt. Da sich der Einsatzort im Gebiet der Wennigser Mark befand, informierte die Leitstelle Hannover den Ortsbrandmeister der Wennigser Markt über den Einsatz. Insgesamt waren zwei Fahrzeuge mit zwölf Feuerwehrleuten sowie die Polizei vor Ort. Nach einer Stunde war der Einsatz beendet.

(ms / red)