Bei Personenkontrollen im Bereich der Kurt-Schumacher-Straße in Wennigsen wurden am Freitag in der Zeit von 20.45 bis 21.15 Uhr insgesamt drei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt.

Die Polizeibeamten fanden bei drei Personen geringe Mengen von Marihuana sowie Kokain. Die Beschuldigten sind 17, 27 und 32 Jahre alt und wohnen in Wennigsen. Der 17-Jährige wurde an seine Eltern übergeben. Die anderen Beschuldigten wurden nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen.

(red)