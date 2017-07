Polizei sucht Zeugen: Zwei versuchte Einbrüche in Wennigsen

Gleich zwei versuchte Einbrüche beschäftigt die Polizei Wennigsen aktuell: Am Donnerstag Mittag, 6. Juli, bemerkten Anwohner, dass bislang unbekannte Täter versucht hatten, die Kellertür eines Reihenendhauses in der Straße Am Klosterkamp in Wennigsen aufzuhebeln. Dies führte jedoch nicht zum Erfolg und die Täter entfernten sich ohne Beute.

In dem Zeitraum Mittwochmittag bis Donnerstagmittag warfen bislang unbekannte Täter eine Fensterscheibe des Kinder- und Jugendhauses am Klosteramthof ein. Die Täter gelangten jedoch nicht in das Objekt. Schadenshöhe liegt bei circa 300 Euro.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Wennigsen unter 05103/2278 oder an das PK Ronnenberg unter 05109/517115.