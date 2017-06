„Wennigser EnerGenies“: Energieteams erhalten Prämie

Über rund 1000 Euro können sich jetzt die Schüler der Grundschule Bredenbeck und der Sophie Scholl Gesamtschule freuen: Wennigsens Bürgermeister Christoph Meineke übergab den Scheck an die Energieteams des Projektes „Wennigser EnerGenies“.

Auch im Schuljahr 2016/2017 engagierten sich Schüler, Lehrkräfte und Hausmeister für mehr Klimaschutz im Alltag. Dafür wurde eine Vielzahl von Aktionen entwickelt und umgesetzt: Unter anderem absolvierten die Kinder und Jugendlichen Trainings als Energiemanager und deckten Energielecks in ihrer Schule auf. Außerdem gab es Projektwochen zu den Themenfeldern Wald und Abfall.

„Es ist toll, dass sich so viele Kinder in dem Projekt engagieren“, sagte Bürgermeister Christoph Meineke anerkennend. Und wofür die Prämie verwendet werden soll, steht auch schon fest: Grundschulrektorin Tatjana Seidensticker kündigte an, weitere Abfallbehälter für die Mülltrennung in den Schulklassen anzuschaffen. Die Sophie Scholl Gesamtschule investiert die Prämie in CO2‐Messgeräte, erläuterte Lehrer Peter Stemmermann.

Das Projekt „Wennigser EnerGenies – Klimaschutz in Schulen und Kitas“ ist im Mai 2015 gestartet. Ziel ist es, die Themen Klimaschutz und Energiesparen in den Schul‐ und Kitaalltag zu integrieren. Die Finanzierung der Prämie hat die Gemeinde Wennigsen übernommen. Das Projekt selbst wird über das Bundesumweltministerium gefördert und die Klimaschutzagentur Region Hannover ist mit der Projektumsetzung beauftragt.

Wennigsen hat bereits 2010 als eine der ersten Kommunen in der Region Hannover ein kommunales Klimaschutzkonzept zur Reduktion der Treibhausgasemissionen erarbeitet. Dazu gehört auch, das Umwelt‐ und Klimabewusstsein von Kindern zu wecken und ihnen durch aktives Energiesparen Handlungsoptionen aufzuzeigen.