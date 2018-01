Praxiskurs in Bredenbeck: Brot backen mit dem Kneippverein

Der Kneippverein veranstaltet am Mittwoch, 14. Februar, wieder einen Kurs zur Zubereitung von vollwertigem Essen. Angela Jordan will mit den Teilnehmern leckere Frischkost, Brot und Brötchen zubereiten. Die Veranstaltung in der Lehrküche der Grundschule Bredenbeck beginnt um 17 Uhr.

Die Kosten betragen für Mitglieder 16 Euro, für Nichtmitglieder 23 Euro, Zzgl. Kosten für Zutaten.

Es wird um ein verbindliche, schriftliche Anmeldung unter der Telefonnummer 05108 / 6421842 oder per Mail an info@kneippverein-wennigsen.de gebeten.

(red)