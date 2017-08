12. August: Sommerfest der Freiwilligen Feuerwehr Wennigsen

Ab dem 12. August steht der Freiwilligen Feuerwehr Wennigsen endlich eine eigene Drehleiter für die Brandbekämpfung zur Verfügung. Übergeben wird das 30 Meter lange und rund 550 000 Euro teure Gerät am Samstag, den 12. August, um 14 Uhr auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr in der Straße An der Feuerwache. Im Anschluss (ab 15 Uhr) findet das Sommerfest für Mitglieder statt.

Wennigsens Bürgermeister Christoph Meineke übergibt am Samstag den Schlüssel für die Drehleiter. „Es ist wirklich gut, dass wir ab dem 12. August eine eigene Drehleiter haben“, sagt Ortsbrandmeister Jörg Wieners dem Burgbergblick. Bislang habe man in Situationen, die dies erforderten, immer die Leiter der Nachbargemeinden leihen müssen: „Das dauerte dann bis zu 15 Minuten zusätzlich – und die ersten Minuten sind im Brandfall entscheident“, sagt Wieners.

Auf dem Sommerfest soll bei gutem Wetter gegrillt werden und es wird Getränke geben. Die Kinderfeuerwehr, so Wieners, plane ein Programm für Kinder. Die rund 800 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr würden Freigetränke erhalten, durstige Nicht-Mitglieder müssen also in jedem Fall ihren Geldbeutel mitnehmen.

