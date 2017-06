Stadtentwicklung: WIG sieht in Lauenau ein Vorbild

Mit rund 3.000 Einwohnern ist Lauenau erheblich kleiner als die Gemeinde Wennigsen mit rund 14.000 Einwohnern beziehungsweise 6.000 im Kernort. Während Wennigsen mehrere Millionen Euro Schulden hat, kann sich Lauenau über einen ausgeglichenen Haushalt freuen, erzielt sogar leichte Überschüsse. Die Wirtschaftliche Interessengemeinschaft Wennigsen (WIG) sieht als Ursache hierfür die Sanierung der Innenstadt des Fleckens im Jahr 2001. Der „Arbeitskreis Hauptstraße“ der WIG war kürzlich im Schaumburger Land zu Gast und ließ sich vom ehemaligen Bürgermeister Uwe Heilmann durch den Ort führen.

Heute finden sich in Lauenau eine Vielzahl an Ladengeschäften, darunter rund zehn Gastronomie-Betriebe, ein mit 600 Sitzplätze ausgestattetes Veranstaltungszentrum, etwa 500 öffentliche Parkplätze und unzählige Garagen. Ein Neubaugebiet jagt das nächste. Obwohl der Ort nur halb so groß ist und halb so viele Einwohner hat wie Wennigsen, läuft es in Lauenau richtig gut.

Aus dem Staunen kamen die Gewerbetreibenden kaum noch heraus, als Uwe Heilmann erklärte, die Grundsteuer B in Lauenau betrage 320 Punkte (Wennigsen: 460 Punkte), die Gewerbesteuer 360 Punkte (Wennigsen: 440 Punkte). Die Kommune hat im Rahmen des Sanierungsverfahrens zahlreiche Häuser gekauft, in denen sie im Erdgeschoss Ladenlokale und darüber Wohnräume schaffte. „Wir nehmen für sanierte Wohnungen 3,70 Euro je Quadratmeter“, erklärte Heilmann. „Wir wollen doch, dass insbesondere die jungen Leute auch hier wohnen bleiben.“ Davon profitiere auch die Einsatzstärke der heimischen Feuerwehr, so der frühere Bürgermeister.

Im Gegensatz zu Wennigsen hat Lauenau für die Sanierung keinen externen Sanierungsträger zwischengeschaltet, sondern selber die Arbeiten vergeben und die Verhandlungen geführt. Heilmann habe sich mindestens zweimal am Tag vor Ort ein eigenes Bild der Baufortschritte gemacht und dabei die Sorgen und Nöte der Bürger und Gewerbetreibenden aufgenommen, berichtete er. „Das wichtigste ist, miteinander auf kurzen Wegen und ohne Umwege zu sprechen“, lautet sein Prinzip.

Die WIG plädiert seit Beginn der Planungen zur Sanierung der Wennigser Haupt- und Hirtenstraße dafür, ausreichend öffentliche Parkflächen zu schaffen, von Beginn an einen von Rathaus und Sanierungsträger externen und unabhängigen Baustellenkümmerer einzusetzen, die Ladengeschäfte permanent erreichbar zu halten, in mehreren Abschnitten zu Bauen und unnötige Schnörkeleien zu unterlassen. Auch in Lauenau sei seitens der Fördermittelgeber der Wunsch nach „sieht-doch-schöner-aus“-Maßnahmen geäußert worden, berichtete Heilmann. „Wir haben uns aber aus Kostengründen dagegen entschieden.“

Wer der Sanierungsträger der Maßnahmen in Wennigsen wird, ist offiziell noch nicht bekannt. Bürgermeister Christoph Meineke dürfte den Namen allerdings schon bald den Namen bekanntgeben – spätestens in der kommenden Ratssitzung. Der Verwaltungsausschuss des Rates hat dem Vernehmen nach bereits in der letzten Woche darüber entschieden.

(ms / red)