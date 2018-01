Start in die neue Saison: Kinderkino in der Grundschule Bredenbeck

Das Kinderkino Bredenbeck startet am heutigen Dienstag in die neue Kinosaison und zeigt in der Grundschule Bredenbeck einen Animationsfilm aus dem Jahre 2015.

Wir schreiben das Jahr 50 vor Christus: Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein! Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf wird nicht müde, Widerstand zu leisten. Der Kaiser lässt neben dem Dorf eine Luxuswohnanlage für reiche, vergnügungsfreudige Römer bauen. Können unsere gallischen Freunde dem römischen Wohlstand und der Verlockung widerstehen? Wird das wehrhafte Dorf etwa fortan nur noch Erholungsort für Römer?

Der Film dauert 85 Minuten und ist geeignet für Kinder ab sechs Jahre (FSK: freigegeben ab 6 Jahre). Die Vorführung startet um 15.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Veranstalter des Kinderkino Bredenbeck ist die Jugendpflege Wennigsen.

