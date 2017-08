Tanzen in der Wennigser Mark: Zweites Schnuppertraining mit dem TSV Egestorf

Das Tanz-Schnuppertraining in der Wennigser Mark geht in eine neue Runde: Am Montag, 28. August, zeigen erfahrene Tänzer allen Interessierten die Grundschritte verschiedener Standardtänze. Los geht es um 19.30 Uhr im Corvinus-Zentrum an der Egestorfer Straße 27. Bis 21 Uhr darf dann geprobt und getanzt werden.

Je Paar bittet das Quartiersmanagement Wennigser Mark um eine Spende von 10 Euro. Paare werden gebeten sich unter der kostenfreien Servicenummer (0800) 0019214 der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. anzumelden.

Ende Juli gab es die Auftaktveranstaltung. Erneut kooperiert Quartiersmanagerin Catharina Weißenborn mit der Tanzsparte des TSV Egestorf. Sie steht den Teilnehmern auch für Rückfragen zur Verfügung und ist unter der Telefonnummer (01525) 4710959 sowie per E-Mail catharina.weissenborn@wennigser-mark.de erreichbar.

(red)