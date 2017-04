Telekom will Telefonanlagen in Wennigsen abbauen

Sie sind zwar immer seltener zu sehen, doch es gibt sie noch – auch in der Gemeinde Wennigsen: öffentliche Telefonstellen der Telekom. Diese will der Telekommunikationskonzern nun allerdings abbauen. Ein Vorhaben, das in der Gemeindeverwaltung auf Widerstand stößt.

Zehn öffentliche Anlagen stehen derzeit im Gemeindegebiet: zwei in Wennigsen und je eine in Argestorf, Bredenbeck, Steinkrug, Degersen, Evestorf, Holtensen, Sorsum und der Wennigser Mark. Die Telekom hat die Gemeindeverwaltung in einer E-Mail darum gebeten, einem Abbau dieser Anlagen zuzustimmen. Vor allem die Anlage im Steinkrug habe aus technischen Gründen höchste Abbaupriorität. Auf diese Zustimmung ist die Telekom jedoch angewiesen, da der Gesetzgeber diese für geschlossene Ortschaften mit mehr als 200 Einwohnern vorschreibt. Die Verwaltung spricht sich allerdings klar dagegen aus und hofft auf ein entsprechendes Abstimmungsverhalten der Politik. Zumal auch die Polizeidirektion Hannover von einem Abbau der Telefonanlagen, von denen kostenlose Notrufe gesendet werden können, abgeraten habe, heißt es aus dem Rathaus.