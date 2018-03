Tourismus-Service Wennigsen zieht Bilanz und plant 2018er Touren

Der Tourismus-Service Wennigsen, Partner der Gemeinde Wennigsen und Teil des Reisebüros Cruising, hat vergangene Woche seinen Arbeitsbericht für 2017 vorgelegt und mitgeteilt, was in Sachen Naherholung für 2018 so geplant ist. Fazit: 2017 war, insbesondere was die Übernachtungszahlen angeht, „unglaublich“ (Reisebüro-Inhaber Henrik Heüveldop) und 2018 gibt es auch wieder reichlich spannende Projekte vor Ort: „Es gibt ein Riesenangebot“, so Heüveldop.

Von Januar bis November 2017 habe man in Hotels mit mehr als zehn Betten bereits 37.555 Übernachtungen gezählt. „Ich schätze im Dezember sind noch einmal rund 3.000 dazugekommen“, erklärt Heüveldop. Und damit liege man „deutlich“ über dem Ergebnis von 2016 (Insgesamt 37.903): „Diese Steigerung ist enorm und mit die größte des vergangenen Jahrzehnts.“ Zudem hätten insbesondere die elf Naturentdeckertouren 2017 großen Zuspruch erhalten: 350 Gäste ließen sich durch den Deister führen.

Amirah Adam, Mitarbeiterin des Reisebüro Cruising und federführend in der Tourismus-Organisation, hob die neue Deister-Wander-App Deister Go besonders hervor; die befinde sich zwar noch im Aufbau, könne aber schon bald eine große Bereicherung für die Region sein. Außerdem warb sie für den Touren-Saisonauftakt am 5. Mai, der wie gewohnt als frühlingsgrüne Wildkräutertour daherkommt, für die Pilztouren, die 2018 wieder geplant sind (am 22., 23., 29. und 30. September; 2017 mussten alle wetterbedingt abgesagt werden) sowie den Deistertag (6.Mai) und den Entdeckertag (9. September).

(tow)