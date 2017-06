Unfallflucht in Bredenbeck – Polizei sucht Teenager

Am Mittwochvormittag gegen 10.50 Uhr ereignete sich in der Tulpenstraße in Bredenbeck ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher im Anschluss unerlaubt vom Unfallort entfernte.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei fuhr ein etwa zwölf- bis 14-jähriger Junge mit seinem Fahrrad die Tulpenstraße in Richtung Schulstraße entlang. Hierbei streifte er beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten Daimler, wodurch ein Schaden von rund 1.500 Euro entstand. Anschließend entfernte sich der Junge vom Unfallort.

Der Junge hat laut Zeugenangaben ein spanisches oder italienisches Aussehen sowie dunkle kurze Haare. Sein Fahrrad soll ein Mountainbike für Erwachsene gewesen sein, das augenscheinlich zu groß für ihn gewesen ist. Zudem war er in Begleitung einer zirka 40-jährigen Frau.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeikommissariat Ronnenberg unter Tel. 05109 / 517115 oder die Polizeistation Wennigsen unter Tel. 05103 / 2278 entgegen.

(ms / red)