Doppelt hält besser: Versehentlich jeweils zwei Wahlbenachrichtigungskarten an Wennigser Bürger verschickt

Dem Wahlteam der Gemeinde Wennigsen wurde gestern bekannt, dass bereits an mehrere Haushalte im Gemeindegebiet für die Landtagswahl am 15. Oktober zwei identische Wahlbenachrichtigungskarten zugestellt wurden. Nach Rücksprache mit der Region Hannover, die den Druck der Wahlbenachrichtigungskarten für die regionsangehörigen Kommunen in Auftrag gegeben hat, wurde festgestellt, dass der Druckdienstleister versehentlich für alle Wahlberechtigten in der Gemeinde Wennigsen (Deister) die Wahlbenachrichtigungskarten doppelt gedruckt und versandt hat.

Die Gemeinde Wennigsen möchte die Bürger mit dieser Mitteilung lediglich informieren, um Irritationen vorzubeugen. Am Ablauf der Wahl ändere sich dadurch jedoch nichts.

(red)