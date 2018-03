In Bredenbeck kam gestern es zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Straße Weinberg. Die Tat soll sich zwischen 16 und 20 Uhr ereignet haben. Der oder die Täter hatten offenbar vergeblich versucht sich durch Aufhebeln der Terrassentür Zutritt ins Haus zu verschaffen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Wennigsen unter der Telefonnummer 05103 2278 oder an das Polizeikommissariat Ronnenberg unter 05109 517115 entgegen.

(red)